Массимо Каррера: "Полузащита Паредес - Кузяев - Маркизио - самая сильная в РПЛ"

Главный тренер "Спартака" в интервью "СЭ" высказался о том, как приход Клаудио Маркизио "Зенит" может изменить расстановку сил в чемпионате страны.

– Приход такого мастера в команду-главный конкурент в борьбе за титул осложнит "Спартаку" выполнение задачи выиграть чемпионат?

– Покупка Маркизио точно еще больше усилит “Зенит".

– Вы хорошо с ним знакомы по работе в "Ювентусе" и сборной Италии. Каковы его наиболее сильные стороны?

– Вы знаете такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.

– Он, на ваш взгляд, самый сильный футболист РПЛ?

– Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в премьер-лиге. (Сергей ЕГОРОВ)

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