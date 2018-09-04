Массимо Каррера: "Полузащита Паредес - Кузяев - Маркизио - самая сильная в РПЛ"

– Приход такого мастера в команду-главный конкурент в борьбе за титул осложнит "Спартаку" выполнение задачи выиграть чемпионат?
– Покупка Маркизио точно еще больше усилит “Зенит".
– Вы хорошо с ним знакомы по работе в "Ювентусе" и сборной Италии. Каковы его наиболее сильные стороны?
– Вы знаете такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.
– Он, на ваш взгляд, самый сильный футболист РПЛ?
– Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в премьер-лиге. (Сергей ЕГОРОВ)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
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