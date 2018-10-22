Совет директоров московского "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.
54-летний итальянец возглавил "Спартак" в августе 2016 года, после того, как Дмитрий Аленичев подал в отставку.
Под руководством Карреры московский "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу и Суперкубок страны.
⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.
Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d
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