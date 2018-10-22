Массимо Каррера покидает "Спартак"

Совет директоров московского "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

54-летний итальянец возглавил "Спартак" в августе 2016 года, после того, как Дмитрий Аленичев подал в отставку.

Под руководством Карреры московский "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу и Суперкубок страны.