Массимо Каррера: "Почему я отказался от Канунникова? Об этом знаем я и президент клуба"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:0) отметил, что полузащитник "Рубина" Максим Канунников не перейдет в столичный клуб по его решению, передает спецкор "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН. Ранее заместитель председателя совета директоров красно-белых Наиль Измайлов в интервью "СЭ" заявил, что наставник команды отказался от услуг хавбека.

– Я отказался от покупки Канунникова, потому что на это были причины, – сказал Каррера. – Какие – об этом знаем и должны знать только я и президент клуба.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал" //

Наиль Измайлов: "Усилить "Спартак" - наша общая цель!"