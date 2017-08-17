Массимо Каррера: "Почему не публикуем фото из раздевалок? Наверное, сейчас не самый подходящий момент"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не знает, почему игроки перестали публиковать в социальных сетях фото из раздевалки после матчей, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист предположил, что сейчас не самый удачный момент для этого.

- Фото из раздевалок? Это решаю не я, а игроки, - сказал Каррера. - Да и не самый сейчас, наверное, подходящий момент.

Напомним, что в минувшем сезоне красно-белые регулярно публиковали фотографии не только после выигранных матчей, но и после поражений.

"Спартак" перед матчем с "Локо". Live из Тарасовки