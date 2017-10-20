Массимо Каррера: "Победа над "Севильей"? Лично я тот матч уже забыл"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера накануне домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром" подчеркнул, что после Лиги чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Во вторник красно-белые в поединке группового турнира Лиги чемпионов разгромили "Севилью" (5:1).

– После травмы Самедова у "Спартака" проблема с россиянами. Кого-то из молодых подтянете к основе?

– У нас все в порядке. Никого дополнительно не привлекал.

– Федун назвал победу над "Севильей" величайшей. Вы тоже такого мнения? И как после такого настроиться на "Амкар"?

– Лично я тот матч уже забыл. Уже на следующий день мы готовились к "Амкару". Конечно, после Лиги чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее. Но, я думаю, ребята понимают, что нужно делать.

– Гол Глушакова в числе лучших. Для вас это важно?

– Я рад за выступление всей команды. Не выделяю никого индивидуально.

Матч "Спартак" – "Амкар" пройдет в субботу, 21 октября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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