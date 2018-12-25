Массимо Каррера: "Планов вернуться в Россию пока нет"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что пока не собирается возвращаться в России. 54-летний специалист добавил, что старается жить настоящим моментом.

- На данный момент у меня нет планов. Я просто хочу жить своей жизнью, - сказал Каррера в интервью youtube-каналу DerbyTV. - Пока у меня нет планов вернуться в Россию. Про будущую работу ничего не знаю. Я живу в настоящем времени, не в прошлом и не в будущем.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых 22 октября 2018 года после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3).

Под руководством Карреры "Спартак" стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок-2017.

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