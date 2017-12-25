Массимо Каррера: "Петкович - жертва лимита на легионеров"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что проблемой защитника Марко Петковича является отсутствие постоянной игровой практики. Серб в этом сезоне провел 8 матчей за красно-белых.

– Что не так с Марко Петковичем?

– В него я тоже верю. Проблема Петковича – отсутствие постоянной практики, потому что Марко – жертва лимита на легионеров. Но качество и умения этого футболиста для меня очевидны.

– Сербские коллеги говорили мне, что Петкович трудно реагирует на критику. А ведь именно на него болельщики давят больше всего. Как он?

– Даже когда Марко не попадает в состав, он сохраняет позитив. Но почему-то для многих он стал мишенью. С первого же матча. Это очень раздражает. Не знаю, по какой причине, но ему не дали времени, сразу набросились. Ошибаются все, но другие ошибки не замечают, а Петковича атакуют. Как только проводим неудачный матч, первый вопрос мне задают о Петковиче! Хочу сказать этим людям: вы футбол смотрите? Или не видите, что ошибка начинается гораздо раньше, чем показывают в повторе? Я уже говорил про Д’Урбано – неприятно, когда ищут причину неудач в ком-то одном. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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