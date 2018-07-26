Массимо Каррера: "Переход Головина в "Монако" - потеря для чемпионата России"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Монако" станет потерей для чемпионата России. 22-летний хавбек согласовал 5-летний контракт с французским клубом.
- Это, безусловно, потеря для ЦСКА и для чемпионата России, - цитирует Карреру "Матч ТВ". - В то же время это новый виток в карьере очень перспективного игрока. И для вашей сборной такой трансфер может стать плюсом.
Он также отметил, что Головин мог бы побороться за место в составе "Ювентуса", который, по некоторым сообщениям, активно интересовался армейцем.
- Я действительно считаю, что Головин мог бы побороться за место в составе "Ювентуса", но он будет делать это в "Монако". Тоже неплохо, - сказал Каррера.
В минувшем сезоне Головин сыграл за армейцев 43 игры, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.
Опрос
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI875474_Massimo_Karrera_Protiv_Orenburga_sygrajem_sostavom_kotorogo_u_nas_jeshhe_ne_bylo