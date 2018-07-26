16:04 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Переход Головина в "Монако" - потеря для чемпионата России"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что переход полузащитника ЦСКА  Александра Головина в "Монако" станет потерей для чемпионата России. 22-летний хавбек согласовал 5-летний контракт с французским клубом. 

Это, безусловно, потеря для ЦСКА и для чемпионата России, - цитирует Карреру "Матч ТВ". -  В то же время это новый виток в карьере очень перспективного игрока. И для вашей сборной такой трансфер может стать плюсом. 

Он также отметил, что Головин мог бы побороться за место в составе "Ювентуса", который, по некоторым сообщениям, активно интересовался армейцем. 

- Я действительно считаю, что Головин мог бы побороться за место в составе "Ювентуса", но он будет делать это в "Монако". Тоже неплохо, - сказал Каррера.

В минувшем сезоне Головин сыграл за армейцев 43 игры, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.

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Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI875474_Massimo_Karrera_Protiv_Orenburga_sygrajem_sostavom_kotorogo_u_nas_jeshhe_ne_bylo

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