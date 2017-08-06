Массимо Каррера: "Переговоры Глушакова со "Спартаком" не влияют на тренировки"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не участвует в переговорах о продлении контракта между клубом и капитаном команды Денисом Глушаковым. Итальянский специалист отметил, что полузащитник вошел в новый сезон, почти не отдохнув, поскольку выступал за сборную России на Кубке конфедераций.

Глушаков принял участие в трех стартовых турах чемпионата России, не отметившись результативными действиями. В игре 2-го тура против "Уфы" (0:0) хавбек не попал в стартовый состав, выйдя на поле во втором тайме.

- Что здесь необычного? Игрок ведет переговоры с клубом о продлении контракта, - цитирует "Р-Спорт" Карреру. - Обычное дело для футболиста. Я в этом не участвую, это дело игрока и клуба, как и должно быть в таких случаях. Почему-то вдруг резко забылось, что Глушаков вообще-то вошел в новый сезон практически без отпуска из-за того, что играл за сборную. Стоит ему один раз не выйти на поле, это уже интрига? Ну да ладно, кому как больше нравится.

На самом же деле мы дозируем нагрузки тем ребятам, у которых предыдущий сезон сразу перешел в нынешний … чтобы не навредить прежде всего самому игроку. А выходит на поле тот, кто на конкретный недельный цикл готов лучше, что тут странного? Могу сказать, что Глушаков полностью сконцентрирован на работе, тренируется с полной отдачей. Свои переговоры с клубом он оставляет за рамками тренировочного процесса, как и подобает настоящему профессионалу.

Напомним, Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года. В прошлом сезоне он помог красно-белым завоевать первый за 16 лет титул чемпионов России. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19.