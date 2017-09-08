Массимо Каррера: "Педро Роша - современный нападающий"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что новичок команды нападающий Педро Роша пока не готов на 100 процентов.
– Несколько тренировок провел уже новичок Педро Роша. Как вам он?
– Он хороший футболист. Естественно, готов не на 100 процентов, ведь он несколько дней в команде. Но у него хорошие качества.
– Ждать ли его завтра на поле?
– С первой минуты – вряд ли.
– На каких позициях видите Педро Рошу? Только слева в полузащите?
– Это современный нападающий, который может играть в любой атакующей позиции – и справа, и слева, и в центре. (Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.