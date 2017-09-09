Массимо Каррера: "Пауза на игры сборной помогла нам"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что новичок команды Педро Роша пока не готов выходить на поле с первых минут. Итальянский специалист отметил, что в игре против казанцев его команде предстоит растягивать крепкую оборону соперника.
- Пауза на игры сборных помогла, - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол", - Мы работали с теми, кто не участвовал в играх сборных и хорошо подготовились.
- Успел ли Роша оставить какое-то впечатление? Как и где будете использовать его?
- Он - универсальный нападающий. Но сегодня он не готов выйти в стартовом составе.
- Как собираетесь играть против "Рубина"?
- Против них сложно играть. "Рубин" компактно обороняется и быстро переходит в атаку. Мы должны растягивать оборону.