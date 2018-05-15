Массимо Каррера ответил на вопрос о единстве тренерского штаба "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что не замечал отсутствия единства в тренерском штабе команды.

- В этом сезоне вам не удалось сохранить тренерский штаб. Был эпизод, когда после матча с "Севильей" Мальфатти пытался обнять Пилипчука, а тот отвернулся, ругался матом. И было понятно, что нет единства.

- Не знал об этом.

- Не замечали, что в штабе нет единства?

- Нет. Потому что на моих глазах единство было. Я же не ложусь спать с тренерским штабом, я еду к себе домой. Но смотрю на своих помощников, когда работаю на поле. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Карреры - здесь.