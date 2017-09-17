Массимо Каррера: "Отрыв от "Зенита" немалый. Моя задача работать, чтобы таких матчей больше не было"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) отметил, что проблемы команды касаются не только обороны. Он также добавил, что отрыв от лидера премьер-лиги "Зенита" немалый, но его задача работать, чтобы такие встречи не повторялись.

– Проблемы "Спартака" кроются в обороне?

– Проблемы не касаются только обороны. Они касаются всей команды, – сказал Каррера. – Когда защитник совершает ошибку и никто ему не помогает, играть очень сложно.

– "Спартак" отстает от "Зенита" на 8 очков. Не слишком ли это много, чтобы бороться за чемпионство?

– Да, это немалый отрыв. Моя задача работать, чтобы моя команда не повторяла таких матчей, как сегодняшний. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов