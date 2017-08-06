Массимо Каррера: "Ошибка Реброва? Не ошибается только тот, кто не играет в футбол"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5) отметил, что еще рано давать оценку игре нового полузащитника команды Марио Пашалича. Хорват, арендованный красно-белыми у "Челси" на один сезон, вышел на поле на 72-й минуте.

– Оцените ошибку Реброва в эпизоде с пятым голом. Останется ли он основным вратарем в следующем матче?

– Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Тот, кто играет, имеет право на ошибку. Мы неплохо смотрелись в первом тайме, но совершили две индивидуальные ошибки, и "Зенит" ими воспользовался. В целом в первом тайме у нас получалось сдерживать давление "Зенита", но две индивидуальные ошибки позволили "Зениту" забить.

– Как вам дебют Пашалича? Не сказал ли он после такой игры, что хочет уехать назад?

– Нет-нет. Сейчас я не могу дать никакой оценки его игре, ведь он вышел на поле после всего лишь двух тренировок с нами. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"