Массимо Каррера: "Ошибка Петковича привезла нам гол, но я доволен им"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) сказал, что в первом пропущенном мяче его команды виноват не только Марко Петкович, а вся команда. Специалист отметил, что у команды нет психологических проблем.

- Оцените игру Петковича. Он привез первый гол....

- Иногда игроки ошибаются. В целом он сыграл хорошо. Ошибались и другие, его ошибка привезла нам гол, но я доволен его выступлением.

- Чем конкретно вы довольны в игре Петковича?

- Он защитник, а не нападающий, который идет в обводку. Петкович часто останавливал нападающих соперника. Он сыграл такой же матч, как и остальные. Нападающий может показаться более зрелищным в ваших глазах. Вы наблюдаете за игроками только когда у них мяч, а я смотрю на них без мяча - как они поджимают соперников, как передвигаются по полю. Подмечаю не только зрелищные моменты. Защитник должен быть защитником, я не требую от них зрелищных моментов - игры пяткой или обводок.

- Каково психологическое состояние команды в данным момент?

- Проблем нет. Попробуйте спросить об этом у команды. С моей точки зрения, все нормально. Если у игроков есть какие-то проблемы по отношению ко мне - нужно спрашивать у них. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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