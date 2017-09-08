Массимо Каррера: "Ощущаю себя спартаковцем, перейти прямо в "Зенит" или ЦСКА было бы неуважением"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не исключает, что в будущем может возглавить одного из принципиальных соперников клуба, сообщает "Чемпионат". При этом специалист дал понять, что вряд ли пойдет на прямой переход, поскольку это "было бы неуважением".

– Карло Анчелотти говорил, что никогда не возглавит "Интер", потому что тренировал "Милан". Вы могли бы возглавить ЦСКА или "Зенит" после работы в "Спартаке"?

– Нужно быть профессионалом. Без обид, но если "Спартак" больше меня не захочет, думаю, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы. Я ещё могу понять принципиальный отказ от перехода в "Торино", но есть игроки, которые поиграли и в "Интере", и в "Милане", и в "Ювентусе" – все они профессионалы. Другое дело – перейти прямо из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в "Уфу" или ещё куда-нибудь – проблемы не вижу.

– Президент ЦСКА Евгений Гинер говорил, что он "конь". Вы уже стали "мясным"?

– Да, ощущаю себя настоящим спартаковцем. Однозначно!