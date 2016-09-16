Массимо Каррера: "Оренбург всегда действует компактно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Оренбургом" (3:1) в гостевом матче 7-го тура чемпионата России подчеркнул, что в этом успехе есть как заслуга команды, так и доля удачи. По словам Карреры, "Спартак" старается найти слабые места у каждого соперника.

– Мы знали, что сегодня будет очень сложно, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Карреры. – Несмотря на то что "Оренбург" – команда не самого высокого уровня, она всегда действует компактно. И ей тяжело забить. Нам пришлось нелегко во втором тайме. И причиной этому – игра соперника. Конечно, оренбуржцы хотели победить. В концовке наши ребята контролировали ход встречи и смогли заработать три очка. Но в том, что мы выиграли, есть и наша заслуга, и доля удачи.

– Два мяча красно-белые забили на контратаках. Как сегодняшнему "Спартаку" проще действовать – первым номером или вторым?

– У каждого матча своя история. Порой идем от игры соперника. Стараемся у каждой команды найти слабые места. Знал, что оренбуржцы дома будут атаковать большими силами. Поэтому нам было намного проще действовать на контратаках.