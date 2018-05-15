Массимо Каррера: "Опасения по поводу моего будущего? Никаких"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал, что не боится за свое место в следующем сезоне.
- Представим, что "Спартак" не вышел в группу Лиги чемпионов. Что тогда?
- Спросите президента.
- Можно ли сказать, что следующий сезон - определяющий для вас в плане ответа на вопрос о том, какой вы тренер?
- Да, конечно.
- У вас нет опасений?
- Нет, никаких. Знаю, какие ошибки совершил и постараюсь не повторить их. Это опыт. Очень многому учат поражения. (Сергей ЕГОРОВ)
Полная версия интервью Массимо Карреры - здесь.