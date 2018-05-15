Массимо Каррера: "Опасения по поводу моего будущего? Никаких"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал, что не боится за свое место в следующем сезоне.

- Представим, что "Спартак" не вышел в группу Лиги чемпионов. Что тогда?

- Спросите президента.

- Можно ли сказать, что следующий сезон - определяющий для вас в плане ответа на вопрос о том, какой вы тренер?

- Да, конечно.

- У вас нет опасений?

- Нет, никаких. Знаю, какие ошибки совершил и постараюсь не повторить их. Это опыт. Очень многому учат поражения. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Массимо Карреры - здесь.