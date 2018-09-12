20:24 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера - о решении Терри: "Конечно, я расстроился"

Массимо Каррера. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что расстроился из-за срыва трансфера экс-защитника "Челси"  Джона Терри. 37-летний англичанин сегодня отказался присоединяться к красно-белым, объяснив это решение семейными обстоятельствами. 

- Встретился сейчас (случайно) с Массимо Каррерой, спросил про Терри - сильно ли расстроился, Массимо ответил, что "конечно расстроился, такой игрок!". На вопрос будут ли искать кого-то в ближайшие два дня в ответ лишь улыбнулся, - написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против "Ахмата".

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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