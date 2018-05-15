Массимо Каррера - о разговорах с командой в перерыве: "Можно взять тарелку и бросить ее в стену"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что может не сдержаться, если увидит, что игрок не выкладывается на поле.

- Я не могу всех взять за горло и прижать к стене. Могу разозлить в перерыве, если вижу, что человек не выкладывается.

- Разозлились в перерыве матча с "Динамо"?

- Да.

- В чем это выразилось?

- Можно спокойно говорить злые вещи. Не надо кричать или бить бутылки. Можно взять тарелку и бросить ее в стену. Это неподготовленная реакция, все происходит по ходу матча, а не то, что заранее сижу и думаю, что скажу в перерыве. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью главного тренера "Спартака" читайте здесь.