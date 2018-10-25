20:35 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера - о работе в "Спартаке": "Я вырос как тренер"

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Бывший главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что вырос как тренер за время работы в России.

- Я оставил хорошую память у болельщиков "Спартака", но в футболе важен и результат, - цитирует Карреру RMC Sport. - Я принял решение руководства команды. В этом году мы продолжали сражаться в Лиге Европы, а в чемпионате России на одно очко отставали от второго места. Это не катастрофический результат, но руководство так решило.

Я серьезно вырос как тренер в России. Одно дело - быть помощником, другое - быть тренером и принимать решения. Я старался получить максимум от своих игроков, объяснял им, что они должны быть мужчинами. Команда хорошо следовала моим указаниям и приняла мои эмоции. 

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под руководством 54-летнего итальянца красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2017/18, а также выигрывали Суперкубок-2017.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков. 

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