Массимо Каррера - о лимите на легионеров: "С ним сложновато жить"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что тренеру непросто работать с лимитом на легионеров.

- Вас раздражает лимит на легионеров?

- С ним сложновато жить.

- Он призывает к созданию в команде русского костяка.

- Да. Естественно, в команде должны быть игроки с русским паспортом - как опытные, так и молодые.

- Но как найти этот костяк - искать в других командах или пытаться говорить с Глушаковым и остальными россиянами, чтобы вернуть их мотивацию и единство?

- Надо пообщаться с каждым, не только с капитаном. Надо понимать и остальных. Капитан может объединять команду, но этого должны хотеть и остальные игроки. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Карреры.