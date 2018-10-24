Массимо Каррера - о лайках Глушакова и Ещенко

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков поступили не очень корректно, поставив лайки под постами с критикой итальянца от известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова.

- Мне действительно жаль, что так вышло. Лайки, которые поставили Ещенко и Глушаков, это не очень корректно. И я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко. Но так как они ошиблись вдвоем, оба и поплатились, - сказал Каррера. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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