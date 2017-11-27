19:18 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера - о дне рождения Манчини: "Надеюсь испортить ему праздник"

1

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил важность встречи. По его словам, он хочет испортить праздник наставнику сине-бело-голубых Роберто Манчини, которому сегодня исполнилось 53 года.

- Для нас это важный матч, - сказал Каррера во флеш-интервью. - Мы можем немного приблизиться к "Зениту". Сегодня мы встречаемся с отличной командой.

День рождения Манчини? Да-да, я знаю. Еще его не видел. Надеюсь испортить ему праздник.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

результаты опроса
38021 чел.
Как закончится матч 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит"?
Крупной победой "Спартака"
8.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
36.8%
Результативной ничьей
18.2%
Нулевой ничьей
2.5%
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
25.0%
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

IvanDay

что еще мог сказать этот физрук

19:39