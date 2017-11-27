Массимо Каррера - о дне рождения Манчини: "Надеюсь испортить ему праздник"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил важность встречи. По его словам, он хочет испортить праздник наставнику сине-бело-голубых Роберто Манчини, которому сегодня исполнилось 53 года.

- Для нас это важный матч, - сказал Каррера во флеш-интервью. - Мы можем немного приблизиться к "Зениту". Сегодня мы встречаемся с отличной командой.

День рождения Манчини? Да-да, я знаю. Еще его не видел. Надеюсь испортить ему праздник.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"