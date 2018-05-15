Массимо Каррера - о деньгах на трансферы: "Что-то есть"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что деньги на летние трансферы есть, но чтобы их было больше, нужно выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

- Сколько в новом сезоне "Спартаку" нужно новых игроков?

- Думаю, четыре-пять.

- Сколько футболистов уйдут?

- Четыре-пять. Конечно, было бы интересно сделать определенный микст с игроками "Спартака-2", чтобы иметь футболистов с русским паспортом. Я слежу за молодыми. Но в этом сезоне, может быть, меньше из-за большого числа матчей.

- До того, как не появится ясности с тем, попадет ли "Спартак" в Лигу чемпионов, трансферов не будет?

- Нет, это не так.

- Но заявление по итогам совета директоров наводит на такое: "Хотите денег на трансферы - идите и добудьте их на поле, выйдя в Лигу чемпионов".

- Интерпретация не совсем правильная.

- То есть деньги есть?

- Что-то есть. Но чтобы сделать больше, мы должны выйти в Лигу чемпионов. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью главного тренера "Спартака" - здесь.