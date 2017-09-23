Массимо Каррера: "Новый итальянский помощник влияет на результат? Хватит нести всякую чушь!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча против "Анжи" (2:2) считает Александра Самедова ключевым игроком команды. По его словам, результат встречи - это недостаток концентрации и мотивации.

– В прошлом сезоне игрокам, выходящим на замену, установки давал Пилипчук. Сейчас – ваш новый итальянский помощник. Это как-то влияет?

– Давайте прекратим нести всякую чушь. Это чушь! Причина не в этом. Причина в низком уровне концентрации у игроков. В прошлом сезоне установку Пилипчук, но мы уступали и 0:3, и 0:4.

– Второй гол: девять человек в штрафной, только один сзади. Как такое может быть?

– Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Понял бы еще такую ситуацию, если бы произошло на последней минуте добавленного времени. Но не на 78-й минуте!

– Если даже опустить два пропущенных гола, вам не показалось, что "Спартак" все равно играл плохо и создал мало моментов? Или вы довольны футболом?

– Нет. Мы играли медленно и много ошибались. Я недоволен. Ничем недоволен.

– С чем это связано?

– Со спокойствием каких-то игроков. Или тем фактором, что команда играет на третий день и не привыкла к такому графику. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хотим мы этого или не хотим, может, мысли действительно уходят к матчу с "Ливерпулем".

– За какие игровые качества попадает в состав Самедов? У него много брака.

– Я его считаю важным игроком. Это важный футболист для команды. Тем более сборник. Проблема не в том, хорошо сыграл лично он или плохо. Победа или поражение не зависят от одного футболиста.

– Вы не считаете, что это позор?

– Это неприемлемо для команды, которая в прошлом году выиграла чемпионат и играет в Лиге чемпионов. Мы находимся в сложной ситуации, я уже говорил. Нужно работать и решать такие ситуации.

– Что сказали сегодня в раздевалке?

– Что мы позволили забить себе голы после стандарта, который разыгрывался в центре поля, и в контратаке – такой гол даже дети не позволяют себе забить! Видимо, это недостаток концентрации, мотивации. Факт остается фактом. Нам забили два мяча, которые мы не имели права пропускать. (Михаил ГОНЧАРОВ)