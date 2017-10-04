Массимо Каррера: "Никогда не имел проблем с Федуном"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, что он ощущает поддержку со стороны руководства клуба. По его словам, ему нравится в Москве, поэтому он хотел бы остаться в клубе на долгое время.

- Я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства клуба, - цитирует ITASportPress Карреру. - Я никогда не имел проблем с Леонидом Федуном, и я никогда не чувствовал, что он от меня удаляется. Мне очень нравится в Москве, и я хотел бы провести в "Спартаке" как можно больше времени. Я даже не могу сказать, что скучаю по Италии. Болельщики "Спартака" хорошо относятся ко мне. Надеюсь, что команда под моим руководством принесет еще много удовольствия, потому что они следуют за нами повсюду и очень горячо поддерживают.