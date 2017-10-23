Массимо Каррера: "Никогда не хотел покидать "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью RT отметил, что в команде не было кризиса. По его словам, выиграть чемпионат России второй раз гораздо сложнее, чем в первый.

– За последние два месяца было столько негатива в адрес "Спартака". Не хотелось плюнуть на все и уехать?

– Я никогда не думал бросать команду, ведь я уверен в своих действиях. Решение принимают руководители клуба, они оценивают мою работу и пытаются понять, готов ли я выполнять свои обязанности дальше. Критика зачастую мотивирует, ведь появляется желание доказать тем, кто создает вокруг нас негативную атмосферу, что они ошибаются. Я уверен, что большая часть негатива была адресована "Спартаку" из зависти. Она не касалась того, что происходило на поле, просто сложилось ощущение, что кто-то очень хочет дестабилизировать обстановку внутри.

– После победы над "Севильей" можно сказать, что "Спартак" вышел из небольшого кризиса?

– В "Спартаке" не было кризиса. В футболе сложно побеждать постоянно. Посмотрите на другие клубы. Соперники изучают твой стиль игры и постепенно находят управу на тебя.

– Что произошло со "Спартаком" в начале сезона?

– Такие проблемы – обычное дело для футбола. Я всегда говорил, что выиграть чемпионат России второй раз гораздо сложнее, чем в первый. Каждый матч сложен. Когда ты испытываешь давление, победить ещё сложнее. В прошлом сезоне никто не думал, что "Спартак" будет фаворитом в борьбе за золото, на нас было меньше давления. Но когда ты начинаешь новый сезон в ранге чемпиона, выигрываешь Суперкубок России и стартуешь в Лиге чемпионов, то, разумеется, все ждут повторения прошлогодних успехов. Но это непросто. Может случиться 1000 вещей, которые приведут к различным нюансам. Это характерно не только для "Спартака", но и других команд.