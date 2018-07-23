18:23 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Никогда не думал об уходе из "Спартака"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что никогда не задумывался об уходе из московского клуба.

Никогда не задумывался об уходе из "Спартака", - цитирует 54-летнего специалиста "Российская газета". - Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь.

Он также добавил, что считает спартаковским духом стремление бороться до конца.

Спартаковский дух - это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком "Спартака" - значит быть воином. Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть, - сказал Каррера.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок. 

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https://rg.ru/2018/07/23/massimo-karrera-nikogda-ne-zadumyvalsia-ob-uhode-iz-spartaka.html

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