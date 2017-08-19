Массимо Каррера: "Никакой паники в "Спартаке" нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги от "Локомотива" (3:4) несколько раз подчеркнул, что в команде нет никакой паники, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Мы уже спрашивали вас прежде, в чем проблема – почему "Спартак", ведя в счете, отдает матчи? В прошлом сезоне такого не было...

– А вы разве не заметили, что мы играли целый тайм в меньшинстве? Это всегда портит равновесие в футболе. Даже если мы ошибались, мы были в меньшинстве. Этот матч отличался от тех, что были прежде.

– После таких вопросов всегда встает вопрос – как жить дальше. Нет ли в команде паники, нет ли ее лично у вас?

– Паники никакой нет. Это футбол. Нам нужно суметь встать с колен, продолжать работать и вернуться к следующему матчу. Поэтому никакой паники не должно быть. Безусловно, нам нужно улучшать футбол. Но никакой паники!

– Почему заменили Джано на Мельгарехо, а не, например, на третьего центрального защитника? Ведь играли уже в меньшинстве...

– Мы думали о таком варианте, но боялись, что сильно прижмемся к воротам и перестанем выходить из обороны. Поэтому выпустили Мельгарехо для того, чтобы контратаковать.

– Не боитесь, что два поражения подряд сильно повлияют на игроков морально перед Хабаровском?

– Нет, не должны повлиять. Повторяюсь, это футбол. Нельзя всегда только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но нет непобедимых. Естественно, моральное состояние не на высоте по сравнению с прошлым сезоном, когда у нас много получалось. Но жизнь продолжается. Нужно засучить рукава и идти вперед.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"