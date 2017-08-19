Массимо Каррера: "Никакой паники в "Спартаке" нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги от "Локомотива" (3:4) несколько раз подчеркнул, что в команде нет никакой паники, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Мы уже спрашивали вас прежде, в чем проблема – почему "Спартак", ведя в счете, отдает матчи? В прошлом сезоне такого не было...
– А вы разве не заметили, что мы играли целый тайм в меньшинстве? Это всегда портит равновесие в футболе. Даже если мы ошибались, мы были в меньшинстве. Этот матч отличался от тех, что были прежде.
– После таких вопросов всегда встает вопрос – как жить дальше. Нет ли в команде паники, нет ли ее лично у вас?
– Паники никакой нет. Это футбол. Нам нужно суметь встать с колен, продолжать работать и вернуться к следующему матчу. Поэтому никакой паники не должно быть. Безусловно, нам нужно улучшать футбол. Но никакой паники!
– Почему заменили Джано на Мельгарехо, а не, например, на третьего центрального защитника? Ведь играли уже в меньшинстве...
– Мы думали о таком варианте, но боялись, что сильно прижмемся к воротам и перестанем выходить из обороны. Поэтому выпустили Мельгарехо для того, чтобы контратаковать.
– Не боитесь, что два поражения подряд сильно повлияют на игроков морально перед Хабаровском?
– Нет, не должны повлиять. Повторяюсь, это футбол. Нельзя всегда только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но нет непобедимых. Естественно, моральное состояние не на высоте по сравнению с прошлым сезоном, когда у нас много получалось. Но жизнь продолжается. Нужно засучить рукава и идти вперед.
andyk82
Чемодан, вокзал, Пескара...
21:06
Mark Krass
Зря, отличная сегодня была игра. Мне понравилась)) Всегда бы так.Вот Глушака жалко, он ведь за трофеями приходил..... А с такой игрой за трофеями стыдно.....))
21:00
igogohruhru
Никакой паники! Нужно засучить рукава и идти бороться за свое 6 место.
20:57
TRISP
Как все "доброжелатели" ждут отъезда Каррера, понимают, долго халява не продлится, Спартак уже играет и скоро начнёт напихивать)))
20:55
Старожил футбола
Придурок, не видишь что творит Комбаров? Если настолько слепой, что не видишь голый левый фланг и отсутствие игрока на левом фланге, то откуда взяться панике у такого придурка? С Комбаровым ты провалишь все и закончишь карьеру в Спартаке через пару недель! Держись за Комбарова как утопающий за камень на шее)) В моих глазах твоя сказка уже закончилась! У тебя и Камбарова ещё много шампанского в запасе... пейте шампанское и завязывайте с футболом!!!!
20:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Лучше бы была паника. А енто уныние и прострация если не сказать грубее. Свиноферм должен быть разрушен! (Катон) Пора тебе домой макароха ,пока не поздно ,а то уедешь весь в дерьме ,аки Эмери и Якин.
20:51
NapoliFC
Три защитника если купят, будет движуха, если нет то небудет ничего. Джикия один не вытащит это...
20:47
genas
всё нормально...
20:44
Ялта за Спартак!
Играли красиво, ценой поражения. В РФПЛ так не играют. Спартак играл для болел!
20:42
RSDsouth
Давай-до свидания .
20:32
RW_55
Массимо, верим!
20:31
foreverCSKAforever
Каррера, верим!
20:28