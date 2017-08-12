Массимо Каррера: "Ничего не могу предъявить футболистам - все отдались максимально, но сейчас этого не хватает"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что ничего не может предъявить своим футболистам после игры, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Он также добавил, что обращает внимание на выступление каждого игрока, а не на итоговый результат.

– В матче с "Арсеналом" вы заменили Петковича и сказали, что были не очень довольны его игрой. Почему же выпустили его сегодня? – вопрос Каррере.

– С "Арсеналом" я поменял Петковича не потому, что был им недоволен, а потому, что хотел дать выйти Мельгарехо (на самом деле Массимо, видимо, имел в виду Попова. – Прим. "СЭ").

– Что изменилось в "Спартаке" по сравнению с прошлым сезоном? Почему так много неудач на последних минутах?

– Прошлый сезон уже завершился. Сегодня, кроме последних шести минут, ничего не могу предъявить своей команде. Мы играли с сильным соперником, затруднили ему игру, создавали голевые моменты, которые не реализовали. В последних минутах мы не смогли проконтролировать ситуацию, что и привело к двум голам. Но я ничего не могу предъявить футболистам – все отдались максимально. К сожалению, в данный момент этого максимума не хватает. Нужно показывать еще больше.

– Можно ли говорить о комплексе второго сезона, когда команда эмоциональна выхолощена?

– Мне не кажется, что у нас нет эмоций. Команда всегда отдается полностью и борется. В футболе можно как побеждать, так и проигрывать. Я не обращаю вниманию на результат, а обращаю на выступление каждого футболиста индивидуально.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"