Массимо Каррера: "Неправильно, если нужно пропустить, чтобы команда проснулась"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уфой" (3:1) в матче 16-го тура чемпионата России признался, что для него стал неожиданностью быстрый пропущенный мяч. Итальянский наставник красно-белых отметил действия Зе Луиша, который впервые с начала августа сыграл в премьер-лиге.

– Стал ли быстрый пропущенный мяч хорошим раздражителем? Мы не ожидали, что нам забьют подобный гол, – сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол". – Потом команда хорошо отреагировала. Мы провели хороший матч, мало рисковали. Если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь. Это, конечно же, неправильно.

– Вы уже перед матчем знали, что Зе Луиш готов сыграть 90 минут, или ход игры подсказал не менять его?

– Знал, что ему будет сложно в концовке матча, но он провел хороший матч, учитывая, что долго не играл.

– Как вам победный гол Квинси Промеса?

– Безусловно, это отменный гол. Я поздравляю его!

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"