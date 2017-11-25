Массимо Каррера: "Недовольство Пашалича? Когда я был футболистом, реагировал так же"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" отметил, что недовольство заменой полузащитника Марио Пашалича – это нормально. Он подчеркнул, что анализирует не характеристики отдельных футболистов, а игру команды в целом.

– Пашалич явно был недоволен заменой в матче с "Мариором" и вообще выглядит не очень радостным в "Спартаке". Как у него с психологическим состоянием?

– Я не психолог. Любой игрок недоволен, когда его меняют. Может, он и сам был не рад своей игре. В свое время, когда я был футболистом, реагировал так же. Я меняю игроков не потому, что они плохо играют, а потому, что новые должны прибавить сил. А если убирать всех, кто плохо играет, на поле останется мало игроков.

– Роман Пилипчук говорил в недавнем интервью, что разбирать "Краснодар" проще всего. А "Зенит" – самый сложный? Ведь ротация там приличная: то большой Дзюба, то маленький Ригони.

– Да, игроки там меняются, но тактика остается прежней. Потому что если они играют 4-3-3, то кто именно на поле, уже не так важно. Анализиются не характеристики отдельных футболистов, а игра команды в целом. (Филипп ПАПЕНКОВ)