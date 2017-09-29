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18:49 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Не удивлен игрой Ещенко в матче с "Ливерпулем"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что его не удивила яркая игра защитника Андрея Ещенко в игре Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Ещенко стал лучшим игроком матча с "Ливерпулем" по версии УЕФА. Вас не удивило это?

– Нет, я не удивлен. Иначе бы он не играл в "Спартаке". Знаю все качества и способности своих игроков. Если он выходит на поле – значит, в лучшем виде выполняет все мои просьбы. Как и другие. Есть матчи, когда я должен делать какой-то выбор, мне ведь можно выпускать лишь 11 футболистов.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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