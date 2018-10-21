Массимо Каррера: "Не показываем то, что тренируем. Не пойму, в чем дело"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 11-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:3) отметил, что был выгужден пойти на ротацию состава. По его словам, сильно состав не изменился, а Роман Еременко пока не может играть все 90 минут.
– Массимо, с чем связана ротация состава?
– Тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это работает, иногда нет.
– Но ЦСКА играет без ротации, 12-13 человек, у него другой подбор футболистов?
– Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто добавили молодых.
– Как планируете выходить из этой ситуцации – снова домашнее поражение?
– Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут "Спартак". Должны выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.
– Получается, вопросы к самоотдаче?
– Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват.
– Почему все рухнуло, когда ушел Еременко?
– Он пока не может играть 90 минут.
– Почему поставили против техничных фланговых игроков "Арсенала" Комбарова и Петковича?
– Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной. (Дмитрий Зеленов)