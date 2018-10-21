Массимо Каррера: "Не показываем то, что тренируем. Не пойму, в чем дело"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 11-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:3) отметил, что был выгужден пойти на ротацию состава. По его словам, сильно состав не изменился, а Роман Еременко пока не может играть все 90 минут.

– Массимо, с чем связана ротация состава?

– Тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это работает, иногда нет.

– Но ЦСКА играет без ротации, 12-13 человек, у него другой подбор футболистов?

– Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто добавили молодых.

– Как планируете выходить из этой ситуцации – снова домашнее поражение?

– Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут "Спартак". Должны выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.

– Получается, вопросы к самоотдаче?

– Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват.

– Почему все рухнуло, когда ушел Еременко?

– Он пока не может играть 90 минут.

– Почему поставили против техничных фланговых игроков "Арсенала" Комбарова и Петковича?

– Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной. (Дмитрий Зеленов)