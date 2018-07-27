Массимо Каррера: "Не отпустил бы Зобнина и Кутепова"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера – о будущем полузащитника Романа Зобнина и защитника Ильи Кутепова. Напомним, что после завершения чемпионата мира в СМИ сообщалось об интересе к игрокам со стороны европейских клубов.
– Был ли разговор с Зобниным и Кутеповым? После чемпионата мира к ним, наверняка, поступали предложения из других клубов.
– На данный момент они – игроки "Спартака"
– Отпустили бы их?
– Нет.
– А если они захотят уйти?
– Многое зависит от игрока. Если он хочет уйти, его сложно остановить.
– У Кутепова не будет проблем, когда вернется Джикия?
– Кто такое тебе сказал? Получается, уходить должны все игроки, у которых мало практики? Все доказывают свою состоятельность на тренировках. (Ярослав СУСОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)