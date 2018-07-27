Массимо Каррера: "Не отпустил бы Зобнина и Кутепова"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера – о будущем полузащитника Романа Зобнина и защитника Ильи Кутепова. Напомним, что после завершения чемпионата мира в СМИ сообщалось об интересе к игрокам со стороны европейских клубов.

– Был ли разговор с Зобниным и Кутеповым? После чемпионата мира к ним, наверняка, поступали предложения из других клубов.

– На данный момент они – игроки "Спартака"

– Отпустили бы их?

– Нет.

– А если они захотят уйти?

– Многое зависит от игрока. Если он хочет уйти, его сложно остановить.

– У Кутепова не будет проблем, когда вернется Джикия?

– Кто такое тебе сказал? Получается, уходить должны все игроки, у которых мало практики? Все доказывают свою состоятельность на тренировках. (Ярослав СУСОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)