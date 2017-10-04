Массимо Каррера: "Не могу сказать, что "Спартак" выбыл из чемпионской гонки"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что неудачи красно-белых на старте сезона связаны с недостатком концентрации. По его словам, после завоевания чемпионства его команде сложнее доказывать свое превосходство.

- Случилось так, что в начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победы. В том числе и в дерби, - цитирует ITASportPress Карреру. - У нас что-то пошло не так, из-за этого мы не могли сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут. В футболе вы будете наказаны за малейшую невнимательность. После чемпионства сложнее сохранять прежнюю мотивацию. На вас оказывают больше давления, а команде надо снова доказывать, что команда является лучшей.

Как я уже сказал, мы пропустили много голов в концовках матчей из-за потери концентрации. Это неприятно, ведь ты уже думаешь, что три очка в кармане. Мы работаем над улучшением игры. После победы над "Уралом" мы вышли на пятое место в турнирной таблице. Сейчас "Зенит" Манчини опережает нас на 11 очков, но не могу сказать, что мы выбыли из чемпионской гонки.