Массимо Каррера: "Не могу сказать, что "Спартак" выбыл из чемпионской гонки"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что неудачи красно-белых на старте сезона связаны с недостатком концентрации. По его словам, после завоевания чемпионства его команде сложнее доказывать свое превосходство.
- Случилось так, что в начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победы. В том числе и в дерби, - цитирует ITASportPress Карреру. - У нас что-то пошло не так, из-за этого мы не могли сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут. В футболе вы будете наказаны за малейшую невнимательность. После чемпионства сложнее сохранять прежнюю мотивацию. На вас оказывают больше давления, а команде надо снова доказывать, что команда является лучшей.
Как я уже сказал, мы пропустили много голов в концовках матчей из-за потери концентрации. Это неприятно, ведь ты уже думаешь, что три очка в кармане. Мы работаем над улучшением игры. После победы над "Уралом" мы вышли на пятое место в турнирной таблице. Сейчас "Зенит" Манчини опережает нас на 11 очков, но не могу сказать, что мы выбыли из чемпионской гонки.
old grumbler
Не вопрос.... догоняйте... а болтать мы все мастера...
20:00
Док_
Поддержу талантливого итальянского специалиста - гонка продолжается!
19:58
andreichf
В Карреру вселился дух Валеры
19:54
Gogy
Каррера не может по-русски сказать не только про выбывание из чемпионской гонки, но и про непоставленную игру и отсутствие админресурс в этом сезоне... Ну не шпрехает он на великом и могучем...
19:51
kaduly
Типа не выгоняйте меня,я ещё покажу
19:47
Millwall82
А что он сказал бы еще? Дескать мы будем бороться за то что бы не вылететь в ФНЛ? Ни один нормальный тренер такого не скажет. Хотя Аликперов вон сказал, что дескать все, ждите еще 16 лет))) Денег нет - но вы держитесь(с)
19:46
and0508
Сумачедчий....
19:41
Chibisov
А что только зениту спам проиграл,а как же цска и локо?А ростов,рубин и краснодар с ахматом ещё попортят жизнь поросяткам.
19:41
marksan
Опять бумажный мир полон Спартаком! Когда же они людьми станут - журналисты СЭ?
19:40
Drek
Конечно, вся борьба еще впереди..правда кроме Зенита, есть еще Локо,ЦСКА,Краснодар, да и Ахмат на подходе.Вот они то уж точно устроят рубку в следующем туре..Это не плюшевый урал.
19:38
Boooom
Скажите ему кто нибудь что Спартак выбыл
19:34
Tribunal Z
Хахаха ха!)))
19:29