Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:26 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Не могу сказать, что "Спартак" выбыл из чемпионской гонки"

12

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что неудачи красно-белых на старте сезона связаны с недостатком концентрации. По его словам, после завоевания чемпионства его команде сложнее доказывать свое превосходство.

- Случилось так, что в начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победы. В том числе и в дерби, - цитирует ITASportPress Карреру. - У нас что-то пошло не так, из-за этого мы не могли сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут. В футболе вы будете наказаны за малейшую невнимательность. После чемпионства сложнее сохранять прежнюю мотивацию. На вас оказывают больше давления, а команде надо снова доказывать, что команда является лучшей.

Как я уже сказал, мы пропустили много голов в концовках матчей из-за потери концентрации. Это неприятно, ведь ты уже думаешь, что три очка в кармане. Мы работаем над улучшением игры. После победы над "Уралом" мы вышли на пятое место в турнирной таблице. Сейчас "Зенит" Манчини опережает нас на 11 очков, но не могу сказать, что мы выбыли из чемпионской гонки.

12
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

old grumbler

Не вопрос.... догоняйте... а болтать мы все мастера...

20:00

Док_

Поддержу талантливого итальянского специалиста - гонка продолжается!

19:58

andreichf

В Карреру вселился дух Валеры

19:54

Gogy

Каррера не может по-русски сказать не только про выбывание из чемпионской гонки, но и про непоставленную игру и отсутствие админресурс в этом сезоне... Ну не шпрехает он на великом и могучем...

19:51

kaduly

Типа не выгоняйте меня,я ещё покажу

19:47

Millwall82

А что он сказал бы еще? Дескать мы будем бороться за то что бы не вылететь в ФНЛ? Ни один нормальный тренер такого не скажет. Хотя Аликперов вон сказал, что дескать все, ждите еще 16 лет))) Денег нет - но вы держитесь(с)

19:46

and0508

Сумачедчий....

19:41

Chibisov

А что только зениту спам проиграл,а как же цска и локо?А ростов,рубин и краснодар с ахматом ещё попортят жизнь поросяткам.

19:41

marksan

Опять бумажный мир полон Спартаком! Когда же они людьми станут - журналисты СЭ?

19:40

Drek

Конечно, вся борьба еще впереди..правда кроме Зенита, есть еще Локо,ЦСКА,Краснодар, да и Ахмат на подходе.Вот они то уж точно устроят рубку в следующем туре..Это не плюшевый урал.

19:38

Boooom

Скажите ему кто нибудь что Спартак выбыл

19:34

Tribunal Z

Хахаха ха!)))

19:29