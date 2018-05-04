Массимо Каррера: "Не критикую игроков, исходя из того, забивают они или нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что на данный момент цель красно-белых – второе место в чемпионате России. Он подчеркнул, что вопрос чемпионства не в руках его команды.

– Вас беспокоит, что команда мало забивает в последних матчах?

– Лучше создавать 15 моментов. Порой из них удается реализовать один, а когда-то семь-восемь. Их главное создавать, а нападающие по возможности будут их использовать. Работаем на тренировках, чтобы создавать моменты и не пропускать. Бывает, что везет и ты много забиваешь, а бывает, что при первой ошибке забивают тебе.

– Это вопрос пихологии нападающих?

– Это касается любых нападающих, не только спартаковских. Не критикую игрока исходя из того, забивает он или нет. Моя критика исходит из того, что игрок делает на поле для команды и как он работает в недельном цикле.

– Завтра перед игрой с "Ростовом" вы будете знать результат матча "Локомотива" и "Зенита". Это повлияет на вашу игру?

– Для нас важнее результат нашей встречи. Мы должны смотреть на себя и провести этот матч с максимальной самоотдачей.

– Но игра соперников важна для вас.

– Это вопрос игрокам. Не думаю, что тот матч повлияет на нас. На данный момент наша цель – второе место.

– Первое уже не цель?

– "Локомотив" должен проигрывать. Мы можем набрать максимум шесть очков. У "Локомотива" есть все возможности, чтобы выиграть чемпионство. Все зависит от них. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)