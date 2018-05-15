Массимо Каррера: "Не хочу видеть в тренерском штабе людей, которые мне поддакивают"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что ценит мнение помощников, но должны поддерживать его решение, когда оно уже сделано.

- Если с Мальфатти или Д`Урбано не будет продлен контракт, как будете реагировать?

- Я решаю, кто будет в штабе. Если им не предложат контракты, это значит, что такое решение принято мной. Хочу, чтобы помощники говорили мне: "Погоди, Массимо, ты ошибаешься. Сделай так, будет лучше". Но делать выводы и принимать решение все равно мне. Но когда все закончилось и решение принято, помощник должен думать так же, как и я - вне зависимости от того, что он думает о решении. Мы должны быть единомышленниками, тогда это можно будет назвать штабом. Но не хочу видеть в штабе людей, которые мне просто поддакивают. Хочу, чтобы помощники заставляли меня сомневаться. Но когда выбор сделан, все должны это принять, иначе невозможно работать.

- Тренер Рауль Рианчо - тот человек, который нужен вашему штабу?

- Не знаю. Но с его работой я знаком.

- Он дождется предложения "Спартака"?

- Я еще ничего не решил. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Массимо Карреры.