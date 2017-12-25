Массимо Каррера: "Назвал Джикию лучшим, потому что он за год проделал огромный путь"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что защитник Георгий Джикия за год стал важным игроком для красно-белых. Наставник поставил Джикию на первое место в голосовании за лучшего игрока-2017.

– Георгия вы вообще на первое место поставили.

– В таких конкурсах все голосуют за нападающих, а мне хотелось выделить Джикию, который проделал за год огромный путь. От "Амкара" до "Спартака", чемпионства и сборной России.

– За счет чего так прибавил Джикия?

– Трудолюбие и умение слушать. В январе приехал, играть начал в марте и довольно быстро стал важным для команды футболистом. Все просто – Джикия хорошо работал, тренировался, слушал советы. Доказал, что таким образом результата можно достигнуть довольно быстро. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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