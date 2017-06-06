Массимо Каррера: "Надеюсь, у Джикии все не так серьезно, как у Зобнина"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" заявил, что рад дебюту за сборную России защитника Георгия Джикии, однако надеется, что футболист не сильно травмировался в матче с Венгрией (3:0). Защитник, выбивая мяч из пустых ворот, подвернул ногу и был заменен.

– Вы смотрели матч Венгрия – Россия? Екнуло сердце, когда еще и Джикия после перерыва покинул поле из-за повреждения?

– Встречу в Будапеште не видел и узнал о травме Зобнина уже по ходу второго тайма, – сказал Каррера. – Позже мне прислали раскадровку того самого эпизода, сделанную "Спорт-Экспрессом"... Про Джикию тоже рассказали во время игры. Рад, что Георгий дебютировал за сборную – тем более, сразу в стартовом составе. Очень надеюсь, что у него все не так серьезно, как у Романа. Джикия для нашей команды тоже важный футболист.

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