Массимо Каррера: "Надеюсь, что мы не прощаемся"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил надежду, что его пресс-конференция в Москве не является его прощанием с российскими журналистами и болельщиками.

- Что вы порекомендуете своему преемнику?

- Прежде всего, ни пуха, ни пера. Больше мне ему нечего сказать.

- Вы сказали, что тренеров любят за результат. Причина вашего расставания исключительно в результате?

- С моей точки зрения, только отсутствие результата. Ты не можешь говорить, я выиграл чемпионат, и говорить это из года в год. То, что случилось, связано с поражениями. Но если не так, то эти вопросы следуют задавать не мне. Я могу говорить только про результат. В прошлом году мы могли выиграть Кубок, занять второе место в чемпионате. Но по несколько ряду причин не смогли этого сделать. Может быть, виноват я, и если бы не я, то этого бы не произошло. В клубе, видимо, считают последние результаты недостаточными.

- Что скажете о молодых игроках, в том числе о спартаковцах.

- Действительно хороший потенциал. Как и всем молодым, им требуется время. Существует определенное правило в футболе. Если ты хочешь, чтобы у тебя росла молодежь, нужно учитывать, что результаты порой не будет хорошим. Если хочешь роста молодежи, нужно уметь дождаться результата. Как любые молодые, они могут ошибаться. Но если ты действительно на них ставишь и хочешь, чтобы эти люди заиграли, нужно иметь мужество подождать. Потому что им действительно нужен опыт. Нужна последовательность, невозможно, чтобы у тебя все сразу получилось.

- Надеемся, это была не последняя ваша пресс-конференция в России!

- Я тоже надеюсь, что это не прощание. Благодарю, что вы терпели меня на протяжении 2,5 лет. С тренером не всегда просто, это ненормальный, непростой народ. Если я действительно что-то сказал не так, прошу прощения. (Александр Рогулев)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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