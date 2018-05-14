Массимо Каррера: "На совете директоров сказал, что недоволен сезоном и взял ответственность на себя"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что на заседании совета директоров клуба взял ответственность за неудачу в сезоне-2017/18 на себя. Красно-белые после завоевания чемпионского титула не смогли закрепить успех, став в минувшем чемпионате третьими.

– Как оцените итоги совета директоров, заседание которого состоялось в понедельник? Какие эмоции?

– Пошел на заседание с мыслями о старте нового сезона, так как уже в июле предстоит жеребьевка. Думаю уже о следующем сезоне.

– Как совет директоров оценил вашу работу?

– Это вы прочитаете на сайте клуба. Члены совета директоров вправе меня оценивать.

– В заявлении клуба по итогам СД говорится о том, что именно вы критично оценили свою работу. То есть нет оценки клуба. Почему так?

– Я сказал, что остался недоволен результатами сезона. У нас были возможности побеждать чаще, но не выиграли по своей вине – именно поэтому взял ответственность на себя. Выразил мнение о том, что не работает, что идет не так. И делал это не для того, чтобы создать себе алиби. Просто напрямую сказал президенту свое мнение. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Карреры