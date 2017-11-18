Массимо Каррера: "Мы в чемпионской гонке, будем бороться до конца"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что красно-белым эта встреча не далась так легко, как могло показаться. Он также добавил, что "Спартак" будет бороться за чемпионства до конца.

– Конечно, не было легко, как показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Во втором тайме они начали давить, но мы не опускали руки, в результате забили, потом пропустили и еще забили. Нам удалось повернуть ситуацию в нашу пользу. Мы сыграли с командой, которая хорошо умеет играть в футбол, поэтому победа еще важнее.

Схема должна была быть 4-2-3-1, один нападающий должен был быть плеймейкером, но это не всегда удавалось. В результате играли двумя нападающими.

Чемпионство? Мы в гонке, будем бороться до конца. В мае увидим.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"