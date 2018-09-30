21:18 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Мы не находим вариантов против команд, которые закрываются в обороне"

Обсудить
5

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера – о матче с "Ростовом" (0:1)  в девятом туре чемпионата России.

- Ключевая проблема "Спартака"?  Она в том, что против команд, которые закрываются в обороне, мы не находим вариантов вскрыть ее, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер"- Если даже такая команда мало создает, то при первой ошибке нас наказывает. Мы медленно играли с мячом. Не получалось воспользоваться свободными зонами. Мы должны работать, стараться избегать ошибок, которые видите на поле, улучшать игру. Давление? Когда ты тренируешь футбольный клуб, всегда его чувствуешь. Мы делаем свою работу и стараемся делать ее как можно лучше.

Все о чемпионате России - здесь.

Турнирная таблица чемпионата.

Спартак - Ростов

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/

Обсудить
5
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...