Массимо Каррера: "Мы не находим вариантов против команд, которые закрываются в обороне"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера – о матче с "Ростовом" (0:1) в девятом туре чемпионата России.

- Ключевая проблема "Спартака"? Она в том, что против команд, которые закрываются в обороне, мы не находим вариантов вскрыть ее, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер"- Если даже такая команда мало создает, то при первой ошибке нас наказывает. Мы медленно играли с мячом. Не получалось воспользоваться свободными зонами. Мы должны работать, стараться избегать ошибок, которые видите на поле, улучшать игру. Давление? Когда ты тренируешь футбольный клуб, всегда его чувствуешь. Мы делаем свою работу и стараемся делать ее как можно лучше.

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