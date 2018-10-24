Массимо Каррера: "Может быть, попрощаемся с болельщиками на Красной площади"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему отказался от прощальной церемонии на домашнем стадионе красно-белых.

- "Спартак" вам предлагал провести прощальную церемонию?

- Измайлов сказал мне об этом позавчера, когда был расторгнут контракт с "Спартаком". Дело в том, что я принадлежу к прошлому "Спартака". Не думаю, что необходимо каким-то образом мешать новому тренеру. Было приятно еще раз увидеть любовь болельщиков. Мне хотелось бы. Но какой-то отдельный случай. Просто хочу, чтобы меня правильно поняли, не хочу мешать новому тренеру.

- Может, хотите провести свою церемонию?

- Было бы здорово, мне необходимо это сделать. Спасибо за рекомендацию. Может быть, действительно встретимся с болельщиками на Красной площади. (Александр Рогулев)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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