22:17 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Миранчуку могли дать красную карточку, но я принимаю решение арбитра"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук мог быть наказан красной карточкой за нарушение на Денисе Глушакове в субботнем дерби. Напомним, что красно-белые проиграли железнодорожникам со счетом 3:4, ведя 2:0 и оставшись вдесятером после удаления Александра Самедова перед перерывом.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Алексей ЕСЬКОВ в первом тайме удалил Александра Самедова за симуляцию, а после перерыва не стал показывать красную карточку Алексею Миранчуку.Еськов не удалил Миранчука - тот забил гол

– Фол Миранчука на Глушакове? Сейчас вижу повтор, за это могли дать красную карточку, – сказал в эфире передачи "После футбола" Каррера. – За такие нарушения предусмотрена красная карточка. Но я принимаю решение арбитра.

Я продолжу соглашаться с решением арбитра. Если арбитр назначает пенальти или штрафной, если это нарушение со стороны моих игроков – значит, это так и было.

Мы с тренерским штабом не решались, что сделать – выпустить Джикию, или поступить иначе. Решили сыграть так и выпустить Мельгарехо, чтобы не ослаблять игру в центре поля. Хотя, конечно, играть в меньшинстве не так просто.

Почему играли в атакующий футбол после удаления? Мы не совсем разобрались в ситуации. Мы должны были защищаться, постараться контратаковать. Но этим воспользовался "Локомотив" и сыграл очень хорошо.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры // 
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Фол Алексея Миранчука на Глушакове - это...
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хап

Блин, вторая часть слов Кареры гораздо важнее! Их надо было в заголовок! Это же прекрасная и здравая оценка собственных действий

22:29