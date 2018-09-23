Массимо Каррера: "Меня устроит вариант, если мы будем забивать только со стандартов и при этом побеждать"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в восьмом туре чемпионата России.

- Счет по игре, обе команды боролись, результат справедлив. Я ничего не менял в перерыве, говорил ребятам, что надо играть спокойно, - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер". - Почему не играл Зе Луиш? Последнее время он много проводил времени на поле, у нас плотный график. Семь мячей со стандартов? Меня устроит вариант, если мы будем забивать только со стандартов и при этом побеждать.

Ранее Каррера заявил, что в ближайшее время Денис Глушаков и Андрей Ещенко не вернутся в команду.