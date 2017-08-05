Массимо Каррера: "Матч "Зенит" - "Спартак" станет итальянским дерби на тренерской скамейке"

Главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом". По его словам, встреча приобретает дополнительный интерес, так как у обоих соперников итальянские наставники.
– У нас игра с "Зенитом" Манчини, – цитирует Карреру tuttojuve.com. – Будет тяжело, ведь это хорошая команда с отличным итальянским тренером. Это российское дерби, а также итальянское дерби тренеров на скамейке. Встретятся две играющие команды. Надеюсь, получится хороший матч. По крайней мере, будет матч в честь итальянского футбола (улыбается).
Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 6 августа, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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old grumbler
Посмотрим кто лучше достучится до своих игроков....
14:11 5 августа
Promesov
Вперёд Спартак! Вперёд Супер Массимо Каррера!!!
13:04 5 августа
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Автозамена Хренова. Примокрил
12:57 5 августа
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Platinum1991 ты редкий параноик. Сходи к психиатру, пока не приступил кого-нибудь
12:56 5 августа
Platinum1991
Встреча приобретает дополнительный интерес, так как Зенит, составители календаря, ЗАДВИНУЛИ на спартаковскго свежачка по просьбам лукойловских "трудящихся!!! На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов! Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак! Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка! Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса! В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!! А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!! Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!! А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!! А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!! До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно! Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!! Куда смотрит Галицкий и сколько раз он будет вставать на федуновские спартаковские календарные ГРАБЛИ. Я и в прошлом году об этом писал и обращал внимание Галицкого на эти федуновские календарные и судейские ХИТРОСТИ, а он и не ЧЕШЕТСЯ, а потом чертыхается от поражений от свеженького Спартачка! Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен! ЦСКА тоже задвинули на свеженького Спартачка после матча 4-го раунда ЛЧ, а Зенит ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ! Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов! Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!! Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!! Вы скажете: - "Мелочи???" Нет! Это не мелочи!!! На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов! Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса! Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит! А потом спартачи ОРУТ, на какждом углу во всю свою федуноскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
12:09 5 августа
Serenky25
Истерики уже море по ТВ...тут думаю это Российский масштаб..
11:41 5 августа