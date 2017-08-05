Массимо Каррера: "Матч "Зенит" - "Спартак" станет итальянским дерби на тренерской скамейке"

Главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом". По его словам, встреча приобретает дополнительный интерес, так как у обоих соперников итальянские наставники.

– У нас игра с "Зенитом" Манчини, – цитирует Карреру tuttojuve.com. – Будет тяжело, ведь это хорошая команда с отличным итальянским тренером. Это российское дерби, а также итальянское дерби тренеров на скамейке. Встретятся две играющие команды. Надеюсь, получится хороший матч. По крайней мере, будет матч в честь итальянского футбола (улыбается).

Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 6 августа, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.