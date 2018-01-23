Массимо Каррера: "Максимович интересен "Спартаку", но только в аренду"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью итальянскому радио Kiss Napoli оценил шансы красно-белых в Лиге Европы. Кроме того, он подтвердил информацию об интересе к защитнику "Наполи" Николе Максимовичу.

– Лига Европы – это хороший опыт для нас, но в турнире множество сильных команд, - сказал Каррера. - Я не думаю, что нам удастся играть с ними на равных. Для нас это первый сезон в еврокубках.

Максимович? Нам интересен этот игрок, клуб в данный момент ведет переговоры с "Наполи". Не знаю, как все завершится, но пока Максимович нам интересен только в аренду. Нужно оценить очень многое в игроке и этой сделке.

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